Sturm: Als Gazibegovic die Wikinger kentern ließ

Sturm gegen Ried! Wenn die Grazer Schwarz-Weißen am Sonntag (17) in der Tabelle der Fußball-Bundesliga den Abstand auf Leader Salzburg etwas verringern möchten, braucht‘s einen Heimsieg gegen die Wikinger. Würde auch eine breitere Brust vor dem Europa-League-Hit am kommenden Donnerstag gegen Sociedad bedeuten. Eine breite Brust hat Jusuf Gazibegovic - er hatte ja beim letzten Duell in Liebenau Ried im Visier.