Die Skilehrer setzen nun auf 2-G

Ein großer Corona-Cluster mit insgesamt 90 infizierten, angehenden Skilehrern? Geht es nach den Skischulen, so soll sich der Vorfall im Jänner in Flachau nicht wiederholen. Nicht nur Impfpflicht bei Ausbildungskursen steht an – viele Anbieter stellen nur mehr geimpfte und genese Skilehrer an.