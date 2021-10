Ein „Moin, moin“ für die heimische Mobilitätswende

Stadt und Land Hand in Hand

Während in Norddeutschlands Hamburg intensiv mit dem Umland kooperiert, um die Verkehrslage besser auszugestalten, ist hierzulande oft der politische Krampf zwischen Wien und Niederösterreich erkennbar. ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko konnte aber trotzdem viel von seiner dreitägigen Reise mitnehmen: „Wichtiges Thema bleibt der Ausbau von Infrastruktur. Als Flächenbundesland brauchen wir aber einen Mix an Mobilität, das Auto wird in vielen Regionen sicher nicht völlig wegzudenken sein.“ Vor allem das Thema E-Busse ist auch hierzulande im Kommen. Beim Schweinbarther Kreuz, der Region zwischen Mistelbach und Gänserndorf, sind ab 2022 zehn elektrisch-betriebene Linienbusse unterwegs.