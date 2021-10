Das kugelige Corona-Denkmal rollt an

Und die Enthüllung des zweiten Kunstwerks nähert sich auch bereits mit großen Schritten: Am 18. November werden die Leibnitzer und ihre Gäste über eine imposante, 17 Tonnen schwere Eisenkugel staunen, die in den Stadtpark „rollt“ und dort in hundert Jahren im Boden der südsteirischen Stadt verschwinden soll. So wie sich auch das Virus (hoffentlich) irgendwann in Luft auflösen wird!