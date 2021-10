„Diese Geschichte gilt es zu bewahren“

Schätze heben

Clemens führt aber nicht nur alte Möbelstücke in ihren Urzustand zurück. In seiner Firma arbeitet seit sechzehn Jahren ein Spezialist für Gemälderestauration aus Russland. Sergej hat in keiner geringeren Gemäldegalerie gelernt als in der Eremitage in St. Petersburg. „Restaurieren heißt ja nicht reparieren, sondern die Substanz erhalten, soweit es möglich ist“, führt Clemens aus und zeigt mir in einem Nebenraum ein Gemälde, das er der flämischen Schule Van Dycks zurechnet. „Hier stehen wir vor einem Problem. Das Gemälde weist verschiedenste Schichten von Firnissen und Lasuren auf. Außerdem gibt es missglückte Ausbesserungsversuche früherer Jahrhunderte. Da wir tatsächlich eine sehr ähnliche Vorlage von Van Dyck kennen, wollen wir die Wiederherstellung wagen, was natürlich enorm zeitaufwändig ist.“ Weiter geht es zu den eigentlichen Restaurationswerkstätten in der ehemaligen Weinkelterei, wo Clemens und seine Mitarbeiter gerade dabei sind, eine sehr in Mitleidenschaft gezogene Anrichte aus der Renaissance-Zeit in Angriff zu nehmen. Hier sieht auch der Laie die unsachgemäßen Reparaturen, die an diesem wertvollen Stück getätigt wurden. Zig Schichten von schweren Lacken müssen mit einem Salmiak-Wasserstoff-Gemisch behutsam entfernt werden. „Das ist die älteste Technik des Abbeizens“, erklärt Clemens.