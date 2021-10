FAC: Hubschrauber landete trotz Spiels im Stadion

Es waren außergewöhnliche und erschreckende Szenen am Freitagabend für rund 650 Fußball-Zuschauer in Floridsdorf. Mitten in der zweiten Halbzeit des Zweitligaspiels zwischen dem FAC und Vorwärts Steyr (2:0) landete ein Rettungshubschrauber auf dem Spielfeld. Die Partie musste unterbrochen werden.