Berlin: Tausende protestieren gegen „Köpi“-Räumung

Die Polizei war zu Mittag mit schwerem Gerät in Berlin-Mitte an dem Wagenplatz namens „Köpi-Platz“ im Einsatz und führte die Bewohner, die sich verbarrikadiert hatten, schließlich vom Gelände. Diese hatten erklärt, sie würden am „Tag X“ nicht „kampflos“ aufgeben. Im Internet gab es einen Aufruf, die Stadt am Freitagabend in Scherben zu legen.