Wiens erster veganer Feinkostladen für „Vleisch“

Die Idee hinter der Fleischloserei leuchtet ein: Bis heute kann man im Supermarkt keine Semmel mit frisch aufgeschnittener veganer Extrawurst an der Theke kaufen. Man muss zu Plastik verpackter Veggie-Wurst greifen und sich das Semmerl zu Hause selbst zubereiten. Dazu kommt, dass es sich bei den meisten Fleischersatzprodukten aus dem Supermarktregal um industriell hergestellte Massenware handelt. Bernhardt: "Deshalb kommen bei uns ausnahmslos Zutaten von ausgesuchten Herstellern und Lieferanten zur Verwendung. In liebevoller Handarbeit zubereitete Produkte wandern frisch und ohne Konservierungsstoffe in unsere Vitrine.