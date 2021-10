Nach Kritik: Ex-Barca-Chef Bartomeu schießt zurück

Der vor knapp einem Jahr angesichts eines drohenden Misstrauensvotums zurückgetretene Präsident des finanziell angeschlagenen FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, hat Kritik der neuen Klub-Leitung an seiner Amtsführung zurückgewiesen. Die derzeitigen Probleme seien vor allem Folge der Corona-Pandemie, die zu großen Einnahmeverlusten des Klubs geführt hätten, sagte Bartomeu in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung „Mundo Deportivo“.