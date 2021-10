Lucas Auer hat eine durchaus passable DTM-Saison hingelegt und zwei Rennen für sich entscheiden können. „Leider haben wir zu spät zu siegen begonnen“, gibt Lucas Auer in „Boxenstopp“ mit Moderator Martin Grasl offen zu. Im Beisein von Motorsport-Experte Richie Köck dreht sich vieles um die abgelaufene Saison und dem Herzschlag-Finale am Norisring. Ansonsten gibt Auer auch seine Einschätzung zum bevorstehenden Formel 1-Finish ab, wo es für den 27-Jährigen auf die jeweilige Tagesform ankommen wird. Auch die Moto-GP sowie der kürzlich erzielte Cross-Country WM-Titel von Matthias Walkner sind Thema in der Sendung.