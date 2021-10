Bei der Hauptversammlung in Velden geht am Sonntag die über zwölfjährige Amtszeit von Leo Windter als Präsident des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) offiziell zu Ende. Im krone.tv-Flash-Interview mit Michael Fally blickte der Oberösterreicher bei der Sporthilfe-Gala noch einmal zurück. In Anbetracht der letzten Leistungen der Nationalmannschaft sowie der Kritik an Teamchef Franco Foda rät er seinem Nachfolger Gerhard Milletich vor allem zur Kon­te­nance.