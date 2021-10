30 Stunden ohne Schlaf: Fußgänger gerammt

„Sie haben noch ein Glück, dass es nicht drei Tote gab“, begann Richterin Helga Moser am Freitag einen Prozess am Landesgericht. Ein Unterländer (53) hatte sich im August völlig übermüdet ans Steuer gesetzt und war eingeschlafen. Sein Pkw stieß einen bayerischen Fußgänger (72) in den Graben, der Mann leidet noch heute.