Mann wütete mit Axt gegen Freund seiner Tochter

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einer Wohnadresse in Eferding gerufen, weil dort ein Mann mit einer Axt ein Auto demolieren soll. Nachdem sich der Mann von dort entfernte, gingen mehrere weitere Notrufe bei der Landesleitzentrale ein, wonach der Mann mit der Axt bewaffnet Richtung Stadtplatz unterwegs sein soll und Passanten bedrohen würde. Im Bereich des Schiferplatzes trafen die Polizisten auf den Beschuldigten, es handelte sich um einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Eferding, der mit einer Bierflasche und der Axt in der Hand unterwegs war. Mit gezogener Waffe brachten ihn die Beamten dazu, sich widerstandslos festnehmen zu lassen.