Tausende Temposünder rund um Schulen erwischt

Drei Schüler bei Unfällen am Schulweg verletzt

Alles in allem wurden in diesem Zeitraum drei Kinder bei Unfällen am Schulweg verletzt. In Innsbruck wurde ein Schüler von einem Radfahrer erfasst, als er vor diesem die Straße überqueren wollte. In Kirchbichl wurde ein Zehnjähriger von einem Auto auf einem Schutzweg angefahren und zu Boden gestoßen. Und in Pfons geriet ein ebenfalls Zehnjähriger mit seinem rechten Vorderfuß unter den Reifen eines Schulbusses.