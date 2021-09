Schulstart in Tirol: Mehr Kontrollen durch Polizei

In wenigen Tagen heißt es für Tirols Kinder und Jugendliche wieder ab zurück in das Klassenzimmer. Die Polizei wird daher auch heuer wieder zu Schulbeginn durch sichtbare Präsenz und Kontrollen besonders darauf achten, die Sicherheit auf Schulwegen weiter zu erhöhen. Sie appelliert an Autofahrer, Rücksicht auf unsere Kinder im Straßenverkehr zu nehmen.