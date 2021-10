Schon wieder Corona-Fall in Grazer Revolution-Bar

Nach fünf Infektionsfällen an zwei Abenden seit Ende September ist nun wieder ein Corona-Infektionsfall in der Revolution-Bar in Graz aufgetreten. Eine nachweislich infizierte Person, die sich möglicherweise ein paar Tage zuvor selbst in der Bar angesteckt hatte, hat diese in der Nacht von 8. auf 9. Oktober von 3 bis 5 Uhr und von 9. auf 10. Oktober von 23 bis 2.30 Uhr besucht, wie die Stadt Graz am Donnerstag mitteilte.