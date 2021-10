Wien: 6000 verletzte Radler alleine im Vorjahr

20 tote E-Bike-Fahrer in Österreich

Das belegen auch die Zahlen der Unfall- und Verletztenstatistik. So mussten im Vorjahr in der Bundeshauptstadt rund 6000 Menschen nach Rad-Unfällen in den verschiedenen Spitälern behandelt werden. Österreichweit kamen im Vorjahr sogar 40 Radler bei Unfällen ums Leben, davon 20 E-Bike-Fahrer. „In Wien gab es 2018 zuletzt drei tote Radfahrer“, berichtete Robatsch - doch auch in der Bundeshauptstadt nimmt der Trend mit E-Bikes weiterhin Fahrt auf.