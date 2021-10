Pinzgauer Seilbahner starten ohne Party in Saison

Tageskarte kostet im heurigen Winter 60,50 €

Ganz verzichten wollen die Pinzgauer künftig allerdings nicht auf das Après-Ski-Vergnügen. „Die Gäste wollen das, damit sind wir auch sehr bekannt geworden“, sagt Schmitten-Vorstand Erich Egger. In so mancher Hütte habe man aber in der Vergangenheit übertrieben – in kleinerem Umfang solle das feuchtfröhliche Zusammensein künftig angeboten werden. In kleinerem Ausmaß steigen im Alpin Card-Verbund auch die Preise: Ab der heurigen Saison werden 60,50 Euro für die Tageskarte fällig – 1,50 Euro mehr als noch in der Vorsaison. Die Erhöhung sei beim Angebot mit 408 Pistenkilometern „durchaus gerechtfertigt“, sagt Schmitten-Chef-Egger. Zudem habe man die Preise schon im Jänner festgelegt; die Inflationsentwicklung sei daher nicht berücksichtigt. Teurer wird es auch für Saisonkartenbesitzer: Statt 608 Euro werden heuer im Vorverkauf 629 Euro für die Ski Alpin Card fällig, wie Vergleichsportale zeigen. Stören dürfte das nicht – der Saisonkartenverkauf bewege sich auf dem Vorkrisenniveau. Und das, obwohl die Ski-Bedingungen mangels Verordnung weiter unklar sind. Ungewiss ist weiter der Baustart für den Saalbach-Express von Viehhofen in Richtung Asitz .