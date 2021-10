Anrainer-Kritik: Hartes Match um Kremser Berg

Im Kampf gegen einen Fußballplatz schalten die Anrainer am Kremser Berg in St. Pölten noch einmal auf Angriff: Sie beklagen, von der Stadt keine Informationen zu erhalten und werfen ihr Hinhaltetaktik vor. Der Termin mit dem Bürgermeister noch in diesem Monat werde entscheidend für weitere Protestaktionen sein, heißt es.