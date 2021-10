Rekord-Nachfrage bei Heizungstausch-Förderung

Beratungsangebot als Schlüssel zum Erfolg

Vom Förderprozess bis hin zur Beratung, welche Heizung in Frage kommt: Bei Fragen und Unklarheiten stehen die Energieberaterinnen und -berater im ganzen Bundesland in jeder Region unterstützend zur Seite. Für Lackner, auf deren Antrag die Mittel für die Energieberatung kürzlich um weitere 500.000 Euro erhöht wurden, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. „Die große Nachfrage in diesem Jahr beweist es: Unser Beratungsangebot kommt gut an. Deswegen haben wir die Mittel dafür nun nochmals aufgestockt“, so die Landesrätin.