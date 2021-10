2000 Steirer nutzen den freien Impf-Dienstag

Den ganzen Oktober über laufen die freien Impfaktionen - jeweils dienstags und freitags von 12 bis 20 Uhr - an 16 steirischen Impfstraßen weiter. Dabei konnten im Rahmen der freien Impfaktion am Dienstag insgesamt 2078 Steirer geimpft werden (1931 Impfungen mit Biontech/Pfizer, 147 Impfungen mit Johnson&Johnson). Am vergangenen Freitag wurden am freien Impftag 2886 Impfungen mit Biontech/Pfizer durchgeführt.