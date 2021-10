Ein Leben in Stein gemeißelt

Schon früh war dem 1927 in Au geborenen Albrecht klar, dass seine Zukunft in der Kunst liegen würde. „Etwas anders ist nie zur Debatte gestanden“, erklärte er dazu. Maler wollte er eigentlich werden, schließlich aber entdeckte er seine Liebe zum Stein und studierte in Wien bei Herbert Böckl und Fritz Wotruba Bildhauerei. Nach den Jahren in Wien kehrte er in seine Heimat zurück - auch, um sich von Wotrubas Einfluss zu befreien. Und früh stellten sich auch die ersten Erfolge ein. So schuf er für das Kloster Mehrerau eine Portalplastik - und nahm für seine Arbeiten immer wieder Beleidigungen und Schmähungen auf offener Straße in Kauf.