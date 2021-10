2,14 Millionen Einsatz-Stunden von Freiwilligen

„Wir beginnen die Zeit nach Corona zu erfassen und zu gestalten. Es liegt in unser aller Hand, ob wir gestärkt aus dieser Pandemie herausgehen und vielleicht in einer besseren Gesellschaft ankommen. Das Rote Kreuz hat auch während dieser Gesundheitskrise gezeigt, was es zu leisten vermag. Es hat in keinem Moment gezögert - es hat getan, wozu es sich verschrieben hat: Wir sind da, um zu helfen“, unterstrich Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer die Leistungen seiner Organisation.