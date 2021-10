Tiroler „Kasanova“ mit mobiler Käserei auf Tour

600 Liter in vier Stunden

Betrieben wird die mobile Käserei, die sich in einem Lkw befindet, mit einer Pelletheizung sowie einer Fotovoltaik-Anlage mit Lithiumbatterie. „Ich kann mir den Strom also komplett selber erzeugen“, verdeutlicht Schmidhofer. Der weitere Ablauf sieht wie folgt aus: Mit dem Lkw fährt der „Kasanova“ direkt zum Bauer. „In insgesamt vier Stunden verarbeite ich bis zu 600 Liter Milch in Bergkäse oder verschiedene Sorten Schnittkäse. Die frisch produzierten Käselaibe fahren anschließend wieder mit mir in den Käsekeller und kommen in das Salzbad. Nach zwei Tagen wird der Käse nach Belieben bei mir gereift und der Kunde bekommt das fertige Endprodukt.“