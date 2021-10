30 Euro gefordert: Strafzettel trotz Parkticket

Parken in der Stadt Salzburg ist kein billiges Vergnügen – so werden etwa auf dem Parkplatz vor der Andräkirche drei Euro pro Stunde fällig. Unachtsame Autobesitzer müssen dort aber neuerdings noch viel tiefer in die Tasche greifen. Denn: Wer seinen Pkw nicht innerhalb der vorgegebenen Markierungen abstellt, bekommt einen Strafzettel – ausgestellt vom Parkplatz-Betreiber selbst. Die stolze Forderung: 30 Euro! „Das ist einfach unglaublich. Ich habe mein Auto sicher keine Stunde dort stehen gehabt. Und schon hatte ich einen Strafzettel hängen – wie auch unzählige andere Leute“, sagt ein erboster Salzburger. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen – aus Angst vor weiterem Ärger.