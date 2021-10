Zutritt zu Turnsaal nur noch für Geimpfte erlaubt?

„Warum nicht 3G?“

Bei den impfkritischen Blauen sorgt dies für Empörung. Sie sprechen von einem „bösartigen Spiel mit der Psyche unserer Kinder“. Er verstehe nicht, warum nicht wie in anderen Bereichen 3G gelte, so Obmann Peter Aschauer. Beim Bundesschülerheim kennt man den Zettel nicht, kann aber nicht ausschließen, dass dieser von jemanden angebracht wurde. Einen offiziellen Aushang habe es jedenfalls nicht gegeben, man halte sich an die Vorgaben des Bundes. Für Fitnessraum und Turnsaal gelte daher 3 G, heißt es.