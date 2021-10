Polizei forschte fiesen Fernwartungsbetrüger aus

Auf Krypto-Konto eingezahlt

Der Inder überwies sodann Geld auf ein Krypto-Konto, das benutzt wird, um Kryptowährungen zu kaufen. Die Kriminalisten fanden heraus, dass der Zugriffs-Server, von dem der Täter auf die PCs der Opfer zugegriffen hat, in Indien in der Millionenstadt Kalkutta steht. Dort ist hinlänglich bekannt, dass die organisierten Banden in „Call-Centern“ arbeiten. Mit meist 20 bis 25 Personen.