Christoph Bitschi: Scharfe Kritik an Pflegemisere

Pflege zu Hause fördern

Einen wesentlichen Beitrag zur Entschärfung der angespannten Personalsituation in den Pflegeheimen könnte aus seiner Sicht auch die Stärkung der Pflege zu Hause leisten. „Mit der Umsetzung des fixfertigen AK-Modells zur Anstellung pflegender Angehöriger in Vorarlberg, bei dem pflegende Angehörige 1700 Euro monatlich erhalten, wenn sie ihre Angehörigen ab Pflegestufe 5 in Vollzeit pflegen, könnte der Druck auf die Pflegeheime gemildert und die Bereitschaft, Pflegetätigkeit in der Familie zu übernehmen, gesteigert werden“, erläutert er. Warum die Landesregierung nicht bereit sei, diesen Weg zu beschreiten, bleibe - wie vieles - unbeantwortet.