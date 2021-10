Sieg im Krimi: UTTC legte Saisonstart nach Maß hin

Besser kann man nicht in eine Saison starten! Der UTTC Salzburg gewann im oberen Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga bisher alle drei Spiele. Nachdem Kanamitsu und Co. am Freitag Meister Wiener Neustadt klar mit 4:0 von der Platte gefegt hatten, gab‘s am Sonntag den nächsten Heimsieg. Gegen stark aufspielende Kapfenberger hatte man dann allerdings beim 4:2-Erfolg mehr Mühe als erwartet.