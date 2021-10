Es geht bergauf für die Grazer Stadthotels

Die Herbstsonne setzt den Hauptplatz in Szene, über den zwei Herren mit ihren Trolleys spazieren. Es sind Touristen, die man in Graz wieder öfter antrifft. Bevor es zurück nach Deutschland geht, bleiben sie vor dem Rathaus stehen. Sie werfen einen Blick auf das Gebäude und nicken sich zu. Um diese Jahreszeit hat Graz ohnehin einen besonderen Charme: Der Duft von Maroni weht durch die Gassen, und an jeder Ecke genießt man frischen Sturm.