Corona-Cluster im Tanzcafe Vogelsteign

Nach Bekanntwerden eines Corona-Falles im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ruft die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag als Gesundheitsbehörde alle Personen, die sich am Samstag, 2. Oktober, im Lokal Tanzcafe Vogelsteign in St. Marein im Mürztal, Hauptstraße 18, 8641 St. Marein im Mürztal, aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders aufmerksam zu beobachten, sich - solange sie beschwerdefrei sind - freiwillig einem PCR-Test, dort wo dieser kostenlos angeboten wird, zu unterziehen und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.