Das Klappern weist den Weg durch bunte Weingärten

Einer der letzten Klapotetzbauer

Bei unserer Wanderung kommen wir bei Erich Silberschneider am Klapotetzhof vorbei. Der Weinbauer ist einer der letzten Klapotetzbauer. Der sympathische Hobbytischler baut mit viel Liebe zum Detail dieses Stück Tradition - und das in allen Größen. Überall in seiner kleinen Werkstatt lehnen Bretter herum, der Boden ist mit Sägespänen bedeckt, auf dem Arbeitstisch ist gerade ein Klapotetz im Entstehen.