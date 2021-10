Markus Hirtler alias Ermi-Oma gegen Pflegenotstand

War das auch der Grund, warum Sie aus dem Pflegeberuf ausgestiegen sind?

Die Krankenpflege war für mich immer ein Beruf mit Berufung. Ich bin jedoch nicht in die Pflege gegangen, um keine Zeit mehr für die eigentliche Berufung zu haben. Pflege ist zur Absicherungspflege verkommen. Wir leben in einer Bewertungsgesellschaft, in der alles, was man tut oder nicht tut, in Frage gestellt, kritisiert, öffentlich bewertet wird. Man hat Angst, dass jemand klagt. Wenn es dem Pflegepersonal schlecht geht, wie sollen sie am Krankenbett gute Arbeit leisten können?