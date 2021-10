„Basti Knasti“: In Graz weht Protest-Stürmchen

Die Volkspartei hat in Graz ja erst die bittere Niederlage bei der Gemeinderatswahl, wo sie von der KPÖ von Platz 1 verdrängt wurde, zu verdauen, nun gibt es auch noch Häme wegen der Hausdurchsuchungen gegen die Bundespartei in Wien und die Ermittlungen gegen den Kanzler. Am Donnerstagabend demonstrierten ein paar Dutzend junge Menschen bei Regen vor der ÖVP-Zentrale am Karmeliterplatz für den Rücktritt von Sebastian Kurz, darunter Vertreter der SPÖ wie Gemeinderätin Anna Robosch und der Piratenpartei.