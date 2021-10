Startschuss: Jetzt geben die Legenden den Ton an

Markus Brier kommt in blendender Form zum Turnier der Legends Tour auf seinem Heimatplatz! Der für den GC Murhof spielende Wiener feierte am vergangenen Wochenende beim Farmfoods European Senior Masters in der Nähe von Birmingham seinen ersten Triumph auf der Legends Tour, nachdem er drei Wochen davor bei den Scottish Senior Open bereits starker Zweiter geworden war. Mit diesen Topresultaten katapultierte sich der 53-Jährige auf Platz fünf in der Order of Merit.