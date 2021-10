Die Steirer erobern die Wiener Hofburg

Gastregion des Steirerballs wird das Ausseerland mit seinen vielfältigen Facetten sein. Am Ballabend werden die Bürgermeister mit ihren Abordnungen aus Kultur, Tourismus und Gesellschaft das Ausseerland in der Hofburg präsentieren. „Das Ausseerland wird in Wien zu spüren sein und ein buntes Bild erzeugen“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.