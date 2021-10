Sparstift wird im Grazer Sport nicht gezückt

In kaum einem Ressort ist in der Ära Nagl so viel weitergegangen wie im Sport. Selbst schwarz-weiße Fußballfans (Stichwort Sturm-Stadion) müssen anerkennen, dass Investitionen in der Höhe von rund 130 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur allein in den letzten zehn Jahren kein Lercherl sind. Gemeinsam mit Land und Bund wurden etwa die Sportwelt Liebenau (Eishalle plus Trainingshalle, Stadion) auf Vordermann gebracht, der Sportpark Hüttenbrennergasse errichtet, die Auster zu einem modernen Sportbad umgebaut oder die Blue Box in der HIB Liebenau gebaut.