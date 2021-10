In alpine Notlage geraten: Drohne fand 14-Jährige

Beim Wandern in Richtung Steinerkogel in Mayrhofen geriet Dienstagnachmittag eine Schweizerin (14) in unwegsames Gelände und sie setzte gegen 17.30 Uhr einen Notruf ab. Dann ging ihr Handy-Akku aus. Die Bergrettungen Mayrhofen und Ginzling starteten eine Suchaktion und die Jugendliche konnte per Drohne lokalisiert werden. Ein Trupp mit Suchhund stieß dann zur 14-Jährigen und begleitete sie mit Seilsicherung ins Tal.