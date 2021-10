Die besten Kochbücher für gesunde Weihnachtsmenüs Kopieren

Eines der wichtigsten Dinge an Weihnachten ist das Essen, keine Frage. Hierzulande wird schon in der Adventzeit viel genascht, was sich im neuen Jahr auf der Waage bemerkbar macht. Dabei kann man mit einfachen Tricks schon einiges ändern und viele Zutaten durch gesunde Alternativen ersetzen. Wir raten niemandem, auf seine geliebte Gans zu verzichten. Aber haben Sie schon mal Tofubraten mit Nusskruste und Rucolapesto probiert? Oder sich an ein veganes Fondue getraut? Das und viele weitere Inspirationen finden Sie in diesen tollen Kochbüchern.