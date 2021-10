Ministerin Klaudia Tanner mitten im Gefecht

Ein Scharfschießen mehrerer Waffengattungen aus der Luft und vom Boden fand am Dienstag am Truppenübungsplatz in Hochfilzen statt. Mitten im Gefecht war ein prominenter Gast: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Das Bundesheer setzte ein klares Zeichen für seine große Kompetenz in Sachen Landesverteidigung!