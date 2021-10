Daniela Katzenberger: Scharfe Kurven im Leo-Bikini

Im knappen Leo-Bikini genoss Daniela Katzenberger einen Bootsausflug mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis. Während ihr Gatte im kühlen Nass planschte, warf sich die Reality-TV-Blondine an der Reling des Bootes in Pose. Ganz zur Freude ihrer Fans, die sich an der feschen Blondine wohl nicht sattsehen konnten.