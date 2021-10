Prominente Unterstützung für afghanische Waisen

Für ein Bildungsprojekt und ein Waisenhaus in Afghanistan haben Prominente wie der Schauspieler Cornelius Obonya und der Schriftsteller Dietmar Gnedt bei der Charity-Gala „Grenzenlose Hilfe“ in Kremsmünster Geld gesammelt. Ein Herzensthema ist die Afghanistan-Hilfe auch für Schauspielerin Susanna Hirschler, der im Gespräch mit krone.tv beim Gedanken an die Kinder die Tränen kamen.