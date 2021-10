Tochter von Ermordeter hilft nun Gewaltopfern

Das Verbrechen an ihrer Mutter wäre verhinderbar gewesen – daran glaubt die 39-Jährige jetzt fest: „Wenn sie, wenn ihr Umfeld, wenn ich anders agiert hätte.“ Ein Wissen, das ihr, „so absurd das klingen mag, immense Kraft gibt“. Eine Kraft, die sie weitergeben will. An Opfer. Darum hat die gelernte Köchin beruflich „umgesattelt“, in wenigen Monaten wird sie ihren Abschluss zur diplomierten Gewalt- und Mobbingpräventionstrainerin machen und in der Folge in einer Betreuungsrichtung zu arbeiten beginnen.