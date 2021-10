Klambauer zur neuen Neos-Landessprecherin gewählt

„Andrea Klambauer hat bereits als Landesrätin eindrücklich bewiesen, was es heißt, pinke Politik zu machen: Ein klares Bekenntnis zu einer Verantwortung gegenüber den Jüngsten, eine Politik, die Bildung über alles stellt und an die nächsten Generationen denkt und eine Politik, die die ökologischen Aspekte stärker in den Mittelpunkt rückt, wie etwa bei der Wohnbauförderung“, so Meinl-Reisinger „Andrea packt die Themen entschlossen und mutig an und auch wenn es manchmal Gegenwind gibt, lässt sie sich nicht beirren. Das ist der Neos-Spirit, den es in Salzburg und überall sonst braucht. Ich freue mich sehr über die Wahl zur Landessprecherin und wünsche Andrea alles, alles Gute für die kommenden Aufgaben und Jahre.“