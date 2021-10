Die Rückkehr der Grippewelle in der Steiermark

Verkühlungen sind derzeit keine Seltenheit, die Temperaturunterschiede tagsüber machen sich bemerkbar. In der vergangenen Woche verzeichnete die Grippestatistik der Österreichischen Gesundheitskasse bereits doppelt so viele Grippefälle und grippale Infekte in der Steiermark wie noch Ende August, nämlich fast 5000. Eine Woche davor waren es noch 38 Prozent weniger.