Telfs und St. Johann am Weg ins Play-Off

Der SV Telfs und der TSV ST. Johann sind am besten Weg in die Play-Offs der Regionalliga. In der Ostliga gibt es weiter eine Sensationsmannschaft. Wiener Viktoria hat mit dem 1:1 gegen die Admira Juniors wieder die Tabellenführung übernommen. Überrascht hat in dieser Runde auch der FC Wels. Mehr zur 3. Liga gibt es in unserer Sendung im Video.