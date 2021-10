Rapid: Keine Punkte, aber „wunderbare Erfahrung“

Von all den Rapid-Niederlagen in den vergangenen Wochen hat jene am Donnerstag gegen West Ham wohl zu den weniger bitteren gezählt. Die Hütteldorfer machten beim 0:2 in der Fußball-Europa-League vor weit über 50.000 Zuschauern im London Stadium phasenweise keine schlechte Figur und traten deshalb in zuversichtlicher Stimmung die Rückreise nach Wien an. Sportchef Zoran Barisic sprach von einer „wunderbaren Erfahrung“.