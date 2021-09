PSV-Austro Mwene weiß, „dass Sturm gut drauf ist!“

Er will daran arbeiten, dass dies in Zukunft nicht mehr der Fall ist. „Ich wäre gern dabei gewesen. Im letzten Lehrgang habe ich das eine Spiel gemacht, in Israel ist es aber nicht so gut gelaufen. Aber ich bin froh, einen Fuß in die Tür bekommen zu haben. Ich will meine Qualitäten zeigen, um regelmäßig im Team dabei zu sein“, bekräftigte der Außenverteidiger. Einer, der ihm in Israel Kopfzerbrechen bereitete, spielt nun im eigenen Team. Stürmerstar Eran Zahavi soll für PSV auch in Graz anschreiben. „Es macht ihm gegen Österreich immer Spaß, da trifft er gerne. Es wäre gut, wenn er morgen auch zwei, drei rein macht“, scherzte Mwene.