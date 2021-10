Aus Überzeugung für eine enkeltaugliche Zukunft

Die rund 157.000 österreichischen Familienunternehmen im engeren Sinn (Betriebe mit mehr als einem Beschäftigten) erwirtschaften Umsätze von rund 414 Milliarden Euro und geben mehr als 1,8 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz, hält die KMU Forschung Austria in ihrem jüngsten Bericht zu Familienunternehmen in Österreich fest. „Familienunternehmen sorgen für Sicherheit und Stabilität, vor allem auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, sie sind regional verwurzelt, planen vorausschauend für die nächsten Generationen und sichern so Arbeitsplätze - auch in ländlichen Regionen. Ich gratuliere dem BioHof Adamah zur geglückten Übergabe und wünsche der nächsten Generation viel Erfolg“, betont WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser.