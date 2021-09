Ein „Kriminalfall“ im Reich der Gartenzwerge

Großer Wirbel um kleine Keramikfiguren: Denn in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois im niederösterreichischen Bezirk Krems tobten sich Unbekannte aus. Am Montagabend wurde hier der „Irrgarten der Gartenzwerge“ verwüstet - mehrere Figuren, die teilweise von Besuchern gespendet worden waren, liegen in Scherben.